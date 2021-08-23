Аксенов сравнил саммит «Крымская платформа» с попыткой вернуть прошлогодний снег

Единственным итогом проходящего в Киеве саммита «Крымская платформа» стал «вонючий выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве». Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал в понедельник, 23 августа, у себя во «ВКонтакте».

«Обсуждать возвращение Крыма под контроль Киева — все равно что пытаться вернуть вчерашний день или прошлогодний снег. Это самое глупое и безнадежное занятие на свете», — пояснил он.

Он полагает, что украинское руководство еще продолжительное время будет рассказывать о триумфальных итогах саммита, стараясь переключить внимание населения с текущих проблем.

«От того факта, что любитель нетрадиционного использования роялей, который сегодня исполняет роль президента, нагло обманул своих избирателей и не выполнил ни одного предвыборного обещания», — добавил Аксенов.

Глава российского региона уверен, что «Крымская платформа» снова показала несостоятельность украинской государственности, которая не способна существовать без внешних «подпорок» и «костылей».

«Стоит убрать хотя бы часть этих "подпорок" — бандеровский режим в Киеве рухнет еще быстрее, чем проамериканский режим в Кабуле. Так что "возвращенцам" Крыма уже можно начинать бронировать места на шасси американских самолетов. Потому что в салон пустят не всех», — заключил политик.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.