Авербух со старшим сыном встретили Арзамасову из роддома

Фигурист Илья Авербух встретил из роддома супругу, актрису Елизавету Арзамасову. Об этом звезда «Папиных дочек» написала на своей странице в Instagram.

По словам актрисы, ей пришлось задержаться в клинике, так как ее возлюбленный только вернулся из командировки. На выписку Авербух приехал вместе со старшим сыном от предыдущего брака. «Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе — домой!» — написала Арзамасова, опубликовав фото и видео с выписки.

По информации StarHit, Арзамасова с сыном будут жить в загородном доме, который Авербух обустроил для молодой супруги и наследника.

Ранее рождение сына впервые прокомментировал Авербух. Он сообщил, что ребенок появился на свет весом в 3800 граммов, 53 сантиметра. «У нас получился настоящий богатырь», — подчеркнул фигурист.

Пара сообщила о своих отношениях летом прошлого года, а в конце декабря они поженились. В апреле 2021 года супруги заявили что ждут ребенка. Для Арзамасовой мальчик стал первенцем, у 47-летнего фигуриста есть сын Мартин от брака с Ириной Лобачевой.