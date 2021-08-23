Российский мэр с веником в руках призвал горожан ходить в баню

Мэр Саяногорска Михаил Валов опубликовал видео из бани с призывом к горожанам

Мэр Саяногорска Республики Хакасия Михаил Валов с веником в руках призвал жителей города ходить в баню. Свое видеообращение из парилки он опубликовал на странице в Facebook.

«Приходите попариться, пообщаться, приходите за здоровьем. Сам лично хожу в нашу баню каждую субботу. Сегодня городской бане нужна поддержка, так как из-за длительного прошлогоднего шестимесячного простоя, связанного с коронавирусом, баня никак не может выкарабкаться из долгов», — написал Валов.

На опубликованных кадрах мэр города с голым торсом бьет себя веником по груди и убеждает людей посещать именно муниципальную баню, а не частные сауны.

Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Умрюхин отметил пользу бани в вопросах закаливания. «Но здесь крайне важно подходить к процессу с умом, учитывать, насколько стабильна ваша сердечно-сосудистая система, каков ваш возраст, есть ли хронические болезни», — предупредил он.