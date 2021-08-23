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Модель с небритыми подмышками снялась в белье для Calvin Klein и вызвала споры

Модель Зои Теракс снялась в рекламе марки Calvin Klein с небритыми подмышками
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Фото: @calvinklein

Австралийская актриса и модель приняла участие в фотосессии для американского бренда нижнего белья Calvin Klein и подверглась критике в соцсетях. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Манекенщицу Зои Теракс (Zoe Terakes) запечатлели топлес на фоне белой стены в джинсах с заниженной линией талии и черных трусах модного дома с разноцветной резинкой. На размещенном кадре она позирует с поднятыми вверх руками, демонстрируя небритые подмышки и волосатый живот. Грудь модели заклеена черным скотчем.

Известно, что автором съемки выступила фотохудожница Эмили Нортон (Emily Norton). Публикация бренда вызвала споры среди покупателей. Так, одни подписчики обругали внешний вид Теракс в комментариях под постом. «Это непривлекательно», «Серьезно?», «Верните нормальных моделей», «Когда Calvin Klein начнет снимать красивых девушек?», «Шок», «Мода предполагает красоту и эстетику. То, что на этом фото, отвратительно», — высказывались они.

В то же время другие пользователи сети восхитились внешностью манекенщицы. «Революционно!», «Наконец-то кто-то показал реальность», «Спасибо, что меняете традиции в рекламе — мы больше не хотим видеть идеальных моделей», «Ура, нашелся бренд, который вышел за рамки!», «Красотка», «Спасибо за честность», — писали юзеры.

Ранее в марте небритые подмышки другой знаменитости на снимке в мини-платье стали предметом споров в сети. Эшли Грэм сфотографировалась в голубом трикотажном мини-платье, показав волосы на подмышках. Одни пользователи обругали ее внешний вид, а другие, напротив, похвалили звезду за демонстрацию естественной красоты.

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