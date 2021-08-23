Китайского чиновника будут судить за связи с бизнесом

Власти Китая расследуют серьезные дисциплинарные нарушения в деятельности одного из высокопоставленных чиновников. Предположительно, мужчину будут судить за покупку акций финтех-компании, пишет Bloomberg.

Секретарь муниципального комитета партии города Ханчжоу Чжоу Цзянъён находится под следствием за серьезные нарушения партийной дисциплины и государственного законодательства, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (CCDI). Ведомство не раскрыло подробностей предполагаемых преступлений чиновника.

После объявления о расследовании Муниципальный комитет Ханчжоу заявил, что дело имеет отношение к борьбе с коррупцией и ответственному управлению, подтвердив предположения экспертов. В отдельном заявлении CCDI говорится, что город предпримет кампанию по искоренению ненадлежащих связей между правительством и бизнесом.

В августе в социальных сетях появилась информация, что семья Чжоу Цзянъёна скупила акции финтех-компании перед ее первичным публичным размещением в ноябре 2020 года, а после планы листинга компании были отменены по решению властей, гласит статья китайской газеты Paper. Название предприятия в публикациях упомянуто не было, однако сейчас они уже удалены.

Предполагается, что семья чиновника купила акции Ant, дочерней компании Alibaba. Представители фирмы отрицают факт приобретения акций кем-либо перед запланированным IPO в прошлом году. Они утверждают, что компания строго соблюдала все соответствующие законы и постановления в процессе листинга. Регулирующие органы объявили о внезапной остановке IPO Ant на рекордные 35 миллиардов долларов в 2020 году после того, как его основатель Джек Ма публично раскритиковал финансовых регуляторов. Акции Alibaba упали на 3,7 процента в Гонконге в понедельник, 23 августа, несмотря на рост акций других технологических компаний.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?

Ханчжоу превратился в один из самых богатых городов Китая во многом благодаря компании Alibaba и связанным с ней людям. Интернет-гигант платит миллиарды юаней в качестве налогов и является одним из ведущих работодателей в городе. Это огромное влияние в Ханчжоу способствовало прочным отношениям с местным правительством. В 2019 году Цзянъён вручил Ма награду «Заслуженный гражданин Ханчжоу», чествуя миллиардера за его вклад в экономическое и социальное развитие города.

Однако сейчас председатель КНР Си Цзиньпин активизировал многолетнюю кампанию против коррупции. Борьба коснулась и руководителей крупных предприятий. Некоторые из них попали под следствие и даже были казнены.

Провинция Чжэцзян, в которой расположен город Ханчжоу, недавно была названа правительством «пилотной зоной» для политики Си по перераспределению богатства. В последние месяцы глава Китая часто использует риторику об «общем процветании», заявляя о своем стремлении сократить бедность за счет самых богатых граждан страны.

Власти давно стараются расширить контроль над предприятиями Джека Ма. После отмены IPO в ноябре было группе компаний было приказано преобразоваться в единую финансовую холдинговую компанию. Это влечет за собой усиление государственного надзора. Alibaba в этом году также подверглась антимонопольному расследованию и была оштрафована на рекордные 2,8 миллиарда долларов.