Samsung выпустила модуль оперативной памяти на 512 гигабайт

Samsung анонсировала оперативную память емкостью 512 гигабайт. Об этом сообщает издание Wccftech.

Компания выпустила модуль оперативной памяти DDR5 на мероприятии HotChips 33. Устройство емкостью 512 гигабайт может обеспечивать скорость обработки данных до 7,2 гигабит в секунду при напряжении 1,1 вольт. По информации Samsung, новый формат превосходит DDR4 по четырем показателям — производительность, скорость, емкость и мощность.

Инженеры корпорации заявили, что по сравнению с форматом DDR4 новая память обеспечивает увеличение производительности на 40 процентов, скорости — в 2,2 раза. Большая эффективность шины — на 18 процентов — достигается за счет встроенного управления питанием PMIC, которая уменьшает потребность в работе с низким напряжением.

Представленная компанией разработка предназначена в первую очередь для дата-центров. В Samsung уточнили, что не собираются останавливаться на достигнутом и в будущем представят модули памяти DDR5 емкостью в один терабайт.

В Samsung полагают, что DDR5 станет основным стандартом вычислений к 2023-2024 годам.

В июле стало известно, что компания ZTE готовит смартфон с рекордным объемом памяти. Аппарат должен выйти с оперативной памятью емкостью 20 гигабайт.