Сотрудник кебабной по ошибке оплатил полному тезке получение ученой степени

Сотрудник кебабной из английского города Питерборо, графство Кембриджшир, по ошибке оплатил родившемуся в один день с ним полному тезке получение ученой степени. Об этом сообщает издание The Sun.

В 2020 году Харприт Сингх, которому сейчас 25 лет, переехал из Индии в Питерсборо и устроился на работу в кебабную.

Налоговая служба Великобритании по ошибке взыскала с мужчины крупную сумму в качестве возмещения ссуды за обучение в бакалавриате и магистратуре. Представители налоговой указали адрес электронной почты, который не принадлежал Сингху.

Мужчина отправил на этот адрес сообщение и выяснил, что почта принадлежит его полному тезке — нейробиологу, который родился в один день с ним и жил в Питерсборо до переезда в город Бат, графство Сомерсет. Теперь двойники пытаются решить проблему.

«По всей видимости, произошла бюрократическая путаница, и по бумагам мы проходим как один и тот же человек. Это невероятное совпадение. С него взыскали налог за мое обучение, хотя он никогда не ходил в университет этой страны», — пояснил Харприт-ученый.

Он заявил, что собирается увидеться с полным тезкой, когда поедет в Питерсборо, и заказать у него кебаб.

Представители налоговой службы принесли извинения и заявили, что работают над решением проблемы.

Ранее стало известно, что девушка встретила в университете двойника и решила, что это сестра-близнец, с которой их разлучили в детстве. Она показала множество фотографий, на которых изображена вместе с соседкой.

