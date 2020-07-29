Любитель старины нашел двойника на снимке столетней давности

Житель английского города Стокпорт, графство Большой Манчестер, обнаружил своего двойника на снимке, сделанном в 1905 году. Об этом сообщает издание The Mirror.

24-летний Майкл Коропиц (Michael Koropisz), увлеченный Викторианской эпохой, получил снимок от своих друзей. Они прислали ему фотографию, на которой изображен очень похожий на него юноша со своей молодой женой. «Я был поражен, когда понял, что это не я. У нас одна и та же прическа, овал лица, форма носа и стиль в одежде», — признался любитель старины.

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Британец долго искал информацию о снимке в сети и пришел к выводу, что он действительно был сделан в 1905 году. Теперь Коропиц считает, что его увлечение стариной неслучайно и связано с его «прошлой жизнью». «Меня многие зовут "путешественником во времени", а я теперь и не знаю, как реагировать», — отметил британец.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Саксмандем, графство Саффолк, обнаружила своего двойника на фотографии с индейцами чероки XIX века. Теперь ее семья планирует провести тест ДНК, чтобы определить, есть ли у них родственники среди индейцев.