Британка нашла двойника на фото с индейцами XIX века

Жительница английского города Саксмандем, графство Саффолк, обнаружила своего двойника на фотографии с индейцами чероки XIX века. Об этом сообщает издание The Sun.
76-летняя Сильвия Хау (Silvia Howe) всегда считала, что у нее есть индейские корни. В детстве ей говорили, что кто-то из ее родственников был главой племени чероки в Канаде.
Но Хау не вспоминала об этом факте до тех пор, пока ее внучка не нашла в Google ее двойника на сделанной в XIX веке фотографии с индейцами племени чероки. Британка поняла, что удивительно похожа на изображенную на фото женщину, которой на вид около 70 лет.
«Я не могла поверить в это. Вся моя семья говорит, что она — моя точная копия. Тем веселее, что моя фамилия Хау!» — сказала жительница Саксмандема.
Теперь семья планирует провести тест ДНК, чтобы определить, есть ли у них родственники среди индейцев.
Ранее сообщалось, что в малайзийском штате Селангор 29-летний мужчина неожиданно встретил своего двойника на свадьбе приятеля. Двойники были одинаково сложены, пришли на свадьбу в красных поло, носили очки с черной оправой и оба оказались лысыми.