Театр Ермоловой будет судиться с уволенными актерами после жалобы Путину

Театр имени Ермоловой будет судиться с уволенными актерами, которые обвинили учреждение и его художественного руководителя Олега Меньшикова в незаконном сокращении. Об этом сообщает «Интерфакс».

После жалобы артистов президенту Владимиру Путину театр начал готовить исковые заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации. Там заявили, что обвинения уволенных сотрудников не имеют ничего общего с действительностью, а также отметили, что «риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях в театре Ермоловой приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога».

В учреждении подчеркнули, что все сокращения соответствовали трудовому кодексу России. Кроме того, под сокращение попали лишь те актеры, которые не были задействованы в текущем репертуаре и долгое время не появлялись на работе. Что касается изменения репертуара, то в театре рассказали, что это происходит с учетом экономической целесообразности и заинтересованности зрителей.

Ранее уволенные из театра Ермоловой артисты пожаловались Путину на Меньшикова. Они считают, что тот хочет лишить работы неугодных ему сотрудников, используя для этого в качестве предлога оптимизацию в условиях пандемии COVID-19. Они также утверждают, что худрук не соответствует занимаемой должности. После этого Меньшиков снял с себя полномочия худрука.