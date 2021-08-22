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Меньшиков покинул должность директора театра Ермоловой после скандала с актерами

Меньшиков покинул должность директора театра Ермоловой после жалоб актеров Путину
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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский актер и художественный руководитель московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков снял с себя полномочия директора театра после скандала с актерами. Об этом сообщает StarHit.

По информации медиа, это произошло накануне массовых сокращений актеров театра. Возможно, 60-летний артист освободил должность из-за проблем со здоровьем.

Сообщается, что Меньшиков передал должность директора Сергею Кузоятову, который решил взять ситуацию с труппой под свой контроль.

Ранее уволенные из театра Ермоловой артисты пожаловались на Меньшикова президенту России Владимиру Путину. Они считают, что Меньшиков хочет уволить «неугодных ему» работников, используя для этого в качестве предлога оптимизацию в условиях пандемии COVID-19. Они также утверждают, что худрук не соответствует занимаемой им должности.

Массовые увольнения в театре начались в июле из-за пандемии коронавируса. «Все действия дирекции театра находятся в рамках трудового законодательства Российской Федерации. Главная причина изменений — оптимизация ресурсов на фоне пандемии», — заявили в учреждении.


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