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В Индии десятки верующих добровольно закидали друг друга камнями и пострадали

Times of India: 75 человек пострадали на религиозном фестивале бросания камней в Индии
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Фото: Times Syndication Service

На ежегодном религиозном фестивале бросания камней на севере Индии пострадали десятки человек. Об этом сообщает The Times of India.

По информации издания, речь идет о фестивале Bagwal, который проходит на территории храма Девидхура в индийском штате Уттаракханд в честь дня полнолуния. В ходе празднества люди добровольно закидывают друг друга камнями, чтобы задобрить правящее божество пролитой кровью. В этом году после мероприятия 75 человек обратились за медицинской помощью.

Член общины храма рассказал, что в 2013 году суд обязал верующих использовать вместо камней цветы и фрукты. Однако индусы не согласились с подобной мерой, так как испугались возможной мести от божества за отсутствие кровавой жертвы.

8 августа сообщалось, что суд в Дели приговорил пожилого местного священника по имени Вишва Бандху (Vishwa Bandhu) к пожизненному заключению за изнасилование двух девочек 7 и 9 лет в храме. Отмечается, что 76-летний мужчина не высказал раскаяния ни на одной из стадий разбирательства. Помимо пожизненного заключения, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рупий за изнасилование и 10 тысяч рупий за запугивание жертв.

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