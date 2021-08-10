Полицейские участки назвали самым опасным местом для индийских граждан

Полицейские участки являются самыми опасными местами для граждан Индии из-за жестокости полиции. Об этом заявил главный индийский судья Нуталапати Рамана, передает The Guardian.

По его словам, отделение полиции — наибольшая угроза правам человека и его физической неприкосновенности. Рамана подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов продолжают пытать и насиловать задержанных и при этом остаются безнаказанными.

Судья связал это с отсутствием защиты у индийцев во время допроса. Закон предусматривает бесплатное юридическое представительство людей, которые не могут позволить себе нанять адвоката, но многие граждане не знают об этом праве.

Рамана настаивает, что необходимо больше внимания уделять жителям сельской местности, а также бедным и маргинализованным слоям. Он предложил поставить информационные щиты возле полицейских участков, чтобы при входе люди могли сразу видеть, что они имеют право на адвоката. Однако ключом к пресечению нарушений со стороны полиции судья назвал уголовное преследование провинившихся полицейских.

По последним правительственным данным, за три года в полицейских участках Индии погибло 348 человек, 1189 задержанных подверглись пыткам.

Ранее в России Усольский городской суд Иркутской области приговорил троих полицейских, которые выбивали показания из прикованной наручниками многодетной россиянки Марины Рузаевой. По словам потерпевшей, к ней домой пришли два человека в гражданской одежде и с полицейскими удостоверениями и сообщили, что ее сосед убит. Женщину попросили проехать в отдел внутренних дел, чтобы опознать подозреваемых по фотографиям. Там ее стали пытать, требуя признаться в убийстве. Рузаевой надели на голову пакет, на руки — наручники и били током. Домой ее отпустили через пять с половиной часов.