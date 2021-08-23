Популярная европейская страна продлила ограничения для россиян

Власти Финляндии продлили запрет на въезд в страну российских туристов минимум до 19 сентября 2021 года. Об этом сообщается на сайте Государственной погранслужбы страны.

Так, несмотря на свободное перемещение путешественников внутри Шенгенской зоны, ограничения для прибывающих из других государств по-прежнему сохраняются.

Как и прежде, въехать в популярную европейскую страну сможет лишь узкий круг лиц — хозяева недвижимости, родственники граждан Финляндии, обладатели вида на жительство, студенты и так далее.

Ранее в июле в Финляндии одобрили въезд в страну туристам, которые полностью привились от коронавируса одобренными Евросоюзом или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами. Путешественникам при пересечении границы необходимо предъявить сертификат о вакцинации.