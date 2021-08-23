Режиссер Терри Гиллиам попал в больницу после закрытия Одесского кинофестиваля

Британский режиссер Терри Гиллиам попал в больницу после церемонии закрытия Одесского международного кинофестиваля. Об этом сообщает украинское издание «Думская» со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

Отмечается, что кинематографиста забрали врачи скорой помощи прямо с Потемкинской лестницы. В связи с этим Гиллиаму пришлось провести ночь в медучреждении. Позже медики разрешили 80-летнему постановщику вылететь в Лондон. Причина госпитализации не раскрывается.

Закрытие ОМКФ прошло 21 августа. В 2021 году фестиваль состоялся накануне празднования 30-летия Украины.

Ранее сообщалось, что режиссер Терри Гиллиам поблагодарил Россию вместо Украины после получения награды за вклад в мировое киноискусство на Одесском международном кинофестивале. Позже он пояснил, что «из-за особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы» в Одессе он «потерял связь с реальностью» и перепутал страны.