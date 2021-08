Британский режиссер перепутал Россию и Украину на выступлении в Одессе

Британский режиссер Терри Гиллиам поблагодарил Россию вместо Украины после получения награды за вклад в мировое киноискусство на Одесском международном кинофестивале. Видеозапись с мероприятия опубликовал Telegram-канал Mash.

Во время выступления Гиллиам сказал: Thank you Russia. Thank you Odessa («Спасибо, Россия. Спасибо, Одесса»). После этого зрители начали возмущаться, а режиссер заявил, что Россия его запутала. Далее он пояснил, что «из-за особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы» в Одессе он «потерял связь с реальностью», пишет Vesti.ua.

В конце 2020 года участница украинской группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, каким образом пытается воздействовать на своих российских поклонников. Артистка назвала лицемерием позицию исполнителей, которые рассматривают музыку вне политики. По ее словам, летать в Россию с концертами — неприемлемо. «Мне нравится думать, что, показывая таким образом несогласие, мы свою публику там тоже как-то направляем на путь истинный», — сказала Санина.