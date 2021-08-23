Блогерша раскрыла правильный способ мытья полов и вызвала споры в сети

Жительница США раскрыла правильный способ мытья полов и вызвала споры среди пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @Johnsonlivingsllc объяснила, что для наиболее эффективного очищения напольных поверхностей нужно использовать две емкости. На видео женщина поставила в ведро для уборки с отжимом еще один резервуар с водой и моющим средством.

После этого она продемонстрировала, что во время отжима швабры грязная вода сливается и не попадает в чистый раствор для мытья. «Теперь вы будете мыть полы только чистой водой!» — подписала она публикацию, которая стала вирусной и набрала 10,7 миллиона просмотров и 666,8 тысячи лайков.

Некоторые пользователи сети раскритиковали лайфхак блогерши. «Хорошо, но каждый раз, когда вы протираете пол и снова опускаете швабру в воду, она се равно становится грязной. Не думаю, что это сильно помогает», «Но ведь ты опускаешь грязную швабру в чистое ведро», «Это бесполезная затея», — высказывались они.

Однако другие посчитали способ девушки полезным и поблагодарили ее в комментариях. «Это гениально», «Это просто полностью изменило мое представление об уборке. Спасибо!», «Спасибо большое, что поделились!», «Я уже давно так делаю, и это действительно работает!» — писали юзеры.

Ранее в августе женщины раскрыли методы избавления ковров от неприятного запаха и способы их чистки. Одна пользовательница соцсети обратилась к другим юзерам за советом по удалению пятен со своего напольного покрытия. В ответ женщине порекомендовали использовать пищевую соду, так как она естественным образом нейтрализует запахи.