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Выдачам ипотеки в 2021 году предрекли рост до 4,5 триллиона рублей

Агентство «Эксперт РА»: выдачи ипотеки в 2021 году могут вырасти до 4,5 триллиона рублей
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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Выдачи ипотеки в 2021 году могут вырасти до 4,5 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую записку агентства «Эксперт РА».

Эксперты предрекли, что темп роста ипотечной выдачи в этом году составит около 1 процента по сравнению с 51 процентом в 2020 году.

«Высокие темпы роста в 1-м полугодии 2021 года позволят ипотечному рынку незначительно превысить показатели 2020 года. По нашей оценке, выдачи могут составить до 4,5 против 4,4 триллиона рублей в 2020 году», — говорится в отчете аналитиков.

Однако сдерживать рынок будет реализовавшийся с опережением в 2020 году и первой половине 2021 года спрос на ипотеку, как для целей покупки жилья, так и в инвестиционных целях. Число новых платежеспособных заемщиков, по данным агентства, будет снижаться, но рынок поддержит увеличение выдачи по льготной программе семейной ипотеки. По словам экспертов, также возможна активизация запуска совместных программ банков с застройщиками.

Также в материалах сказано, что средние ипотечные ставки на вторичном рынке в этом году вырастут на 0,5-1 п. п. и приблизятся к девяти процентам. При этом на первичном рынке средние ставки будут повышаться медленнее из-за наличия льготных программ.

Ранее риелторы назвали популярные способы обмана россиян при покупке квартиры. Так, собственники квартир при просмотре часто стараются скрыть от потенциальных покупателей такие недостатки, как перепланировка, шум и неблагоприятная социальная среда.

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