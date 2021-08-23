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Вакцины от гриппа стали слабее из-за борьбы с COVID-19

ВОЗ: надзор за штаммами гриппа резко сократился, прививки стали слабее защищать людей
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Фото: Cecilia Fabiano / Globallookpress.com

Научное сообщество обеспокоено тем, что в этом году вакцины от гриппа окажутся менее эффективными из-за борьбы с COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Производители препаратов от гриппа заявляют, что прививки стали слабее защищать людей. За последний год надзор за штаммами гриппа резко сократился, поскольку медицинские лаборатории были заняты разработками вакцин от коронавируса.

Глава Национального центра по гриппу ВОЗ, изобретатель вакцин в британской компании Seqirus доктор Беверли Тейлор отметила, что компания увидела сокращение предоставляемых данных о генетической последовательности вируса на 94 процента. По ее мнению, это должно вызвать беспокойство.

Тейлор считает, что слабые вакцины в будущем могут привести к серьезным сезонным вспышкам заболевания. Эффективность вакцин против гриппа варьируется от сезона к сезону от 30 до 60 процентов. Она предупреждает, что этой зимой в Англии от гриппа могут умереть до 60 тысяч человек из-за ослабления иммунитета.

Ранее бывший главный санитарный врач, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предрек России серьезный подъем заболеваемости гриппом в осеннем сезоне. Депутат предположил, что количество пациентов достигнет 25-30 миллионов человек.

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