Киркоров рассказал о «подзатыльниках» Зеленскому

Певец Киркоров рассказал о дружбе с президентом Украины Зеленским, когда тот был актером

Российский певец Филипп Киркоров признался, что у него были хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот был актером. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Также артист заявил, что был удивлен, когда Министерство культуры и информационной политики Украины внесло его в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

«Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме "Любовь в большом городе". Я ему там подзатыльники давал», — рассказал артист.

«А потом вдруг — "Киркоров — враг Украины". Все беды из-за Киркорова, всегда так было, есть и будет», — пошутил российский певец.

23 июня стало известно, что Киркорова признали угрозой национальной безопасности Украины. Затем 27 июня артиста исключили из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины. Сам певец предположил, что местные чиновники таким образом «пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде».