Вице-спикеру Совфеда отказали во въезде на Украину

Украинские власти отказали российскому сенатору, вице-спикеру Совфеда Константину Косачеву во въезде в страну, не объяснив причины такого решения. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он собирался на Украину, чтобы посетить братскую могилу, в которой похоронен его двоюродный дед. Поэтому, подчеркнул Косачев, его поездка должна была носить «исключительно частный и гуманитарный характер».

Для этого 6 августа российские дипломаты запросили у Киева разрешение на въезд в республику для Косачева. «Ответ пришел 17 августа, в нем — грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет в части, меня касающейся, на въезд в Украину (о чем я, кстати, не знал)», — рассказал российский парламентарий.

При этом вице-спикер подчеркнул, что не знает, с чем именно связан этот запрет. По его словам, МИД Украины ничего не объяснил, а только указал, что снять ограничение можно на условиях «прекращения российской агрессии», «деоккупации Крыма, Севастополя и юго-востока», а также «компенсации причиненных убытков». «Мерзко от ощущения, что в нынешней украинской власти засели деятели без совести и без памяти, без души и без сердца», — заключил сенатор.

5 августа Украина из-за коронавируса ужесточила правила въезда для граждан, которые прибывают из России и Индии, — для них вводится режим самоизоляции, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы.