На Украине ужесточат требования для въезда из России и Белоруссии

Украина ужесточит требования для въезда из России и Белоруссии из-за коронавируса

Власти Украины намерены ужесточить требования для въезда в республику из ряда стран. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, пишет РИА Новости.

Он отметил, что ограничения вводятся из-за распространения индийского штамма COVID-19. По словам Данилова, требования ужесточат по отношению к тем странам, где он «бушует». К их числу секретарь СНБО отнес Индию, Белоруссию, Россию и еще две страны Европейского союза.

Данилов также не исключил, что кабинет министров Украины примет дополнительные меры по отношению к этим государствам.

Ранее власти Киева заявили о подготовке к третьей волне эпидемии коронавируса. В частности, они планируют ввести систему электронных пропусков для проезда на общественном транспорте, а также увеличить число реаниматологических коек в больницах, принимающих пациентов с подозрением на COVID-19.

В июле министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупредил о возможном локдауне, который могут объявить на территории всей страны осенью. По его словам, подобные меры будут приняты в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.