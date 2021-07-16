В Киеве решили ввести систему электронных пропусков

Власти Киева начали готовиться к третьей волне эпидемии COVID-19. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Соответствующее решение было принято на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которое прошло под руководством первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

В частности, киевские власти планируют ввести систему электронных пропусков для проезда на общественном транспорте. Поворозник отметил, что они будут выдаваться работникам предприятий критической инфраструктуры. Для остальных жителей столицы проезд будет ограничен.

Кроме того, в рамках подготовки планируется увеличение числа реаниматологических коек в больницах, принимающих пациентов с подозрением на коронавирус. Поворозник также отметил, что власти сосредоточатся на обеспечении койкомест кислородом, закупке средств защиты для медицинского персонала и медикаментов для пациентов.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о возможном локдауне, который могут объявить на территории всей страны осенью. По его словам, дополнительные меры будут приняты в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.