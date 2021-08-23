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Российский телеведущий высказался о «повредившемся в уме» Игоре Крутом

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал композитора Крутого за конфликт с подписчиком
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Кадр: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

Российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили раскритиковал композитора Игоря Крутого за публичный конфликт с подписчиком. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По мнению Кушанашвили, народный артист России не должен был опускаться до уровня обидчика. «Игорь Крутой повредился в уме! Где же ясность в мире? Зачем портить жизнь друг другу?» — задался вопросами журналист. «Если бы я, как Игорь Крутой, отвечал неведомому абоненту, то на что тратил бы свою жизнь? Ну, не должен был он так писать!» — добавил ведущий.

Накануне один из подписчиков написал Крутому комментарий, в котором обвинил его в отсутствии слуха. Композитор не сдержался и в резкой форме ответил подписчику.

«Александр, я принял ваш вызов на хамство, но при очном свидании. Можете не сомневаться, что я вычислю и вас, и ваш адрес. И накормлю вас салом, и выдам замуж. Да-да, я не оговорился. И все мы погуляем на вашей свадьбе. И мой светлый образ будет приходить к вам во сне. И что очень важно в подъезде, когда вы будете в него входить. До встречи, дорогой мой пупсик. Как тебе такая перспективка?» — написал Крутой в личном блоге.

Ранее Кушанашвили упрекнул Ксению Собчак в низости из-за ее интервью с бывшей солисткой группы «Тату» Юлией Волковой. «Первейшее правило этой профессии [журналиста] — проявлять хотя бы минимум почтения к тому, кто сидит напротив тебя. Априори слабее, малоинтеллектуальнее тебя человека макать мордочкой в помойку — есть признак твоей низости, не его слабости», — подчеркнул телеведущий.


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