Популярный ведущий раскритиковал Собчак и упрекнул ее в низости

Популярный телеведущий и журналист Отар Кушанашвили упрекнул коллегу Ксению Собчак в низости из-за ее интервью с бывшей солисткой группы «Тату» Юлией Волковой. Своим мнением он поделился в разговоре с актером Вячеславом Манучаровым в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Кушанашвили раскритиковал приемы, которые использует Собчак в своей работе. «Первейшее правило этой профессии [журналиста] — проявлять хотя бы минимум почтения к тому, кто сидит напротив тебя. Априори слабее, малоинтеллектуальнее тебя человека макать мордочкой в помойку — есть признак твоей низости, не его слабости», — подчеркнул телеведущий.

Журналист отметил, что Собчак и Волкова находятся «в разных весовых категориях». По его словам, на фоне телеведущей экс-солистка «Тату» предстала в невыгодном свете. «Но подчеркивать ее жалкость, потерянность и малый IQ в сравнении с твоим и за счет этого (...) самовозвышаться и самоутверждаться — это вытереть ноги о самого себя», — сказал Кушанашвили.

Ранее сообщалось, что Собчак в интервью высмеяла Волкову, которая решила податься в политику и баллотироваться в Госдуму. Журналистка пыталась задать собеседнице вопрос о содержании «закона Димы Яковлева». Певица старалась перевести тему и в итоге ответила неправильно.