Собчак затроллила подавшуюся в политику солистку «Тату»

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак высмеяла бывшую солистку группы «Тату» Юлию Волкову, которая решила податься в политику. В интервью, опубликованном на YouTube-канале Собчак, ведущая разоблачила ее неосведомленность в области российских законов.

С первых минут нового выпуска Собчак старалась затроллить Волкову, поэтому задала вопрос о содержании «закона Димы Яковлева», принятого в 2012 году. Певица старалась уйти от ответа, но это не остановило интервьюера.

Ведущая решила подшутить над Волковой и объяснила, что «закон Димы Яковлева» заключается в запрете на игру в футбол рядом с проезжей частью, причем только в маленьких городах. После Собчак поинтересовалась у героини, как она оценивает подобное ограничение. На это Волкова заметила, что считает меру положительной, ведь играть с мячом около дороги очень опасно.

«Закон Димы Яковлева» был принят Госдумой в 2012 году, он запрещает усыновление российских сирот гражданами США. Название «закон Димы Яковлева» появилось после трагической гибели российского ребенка по причине халатности американских опекунов.