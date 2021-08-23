Студентка бросила учебу и заработала миллионы рублей на искусственных ресницах

Студентка из Австралии запустила бизнес по продаже бьюти-товаров для ресниц и разбогатела. Историю Оливии Епифано (Olivia Epifano) из Мельбурна приводит Daily Mail.

21-летняя героиня материала рассказала, что собиралась построить карьеру в маркетинге после окончания университета, однако два года назад бросила учебу ради развития собственной компании. Таким образом, девушка запустила производство многоразовых искусственных ресниц под брендом The Lavish Lash. Первая партия продукции была раскуплена за три дня, а через две недели после старта продаж Епифано заработала первые 100 тысяч долларов (7,5 миллиона рублей).

В августе австралийка изобрела новый товар — щипцы для завивки ресниц стоимостью 19,95 долларов (1,5 тысячи рублей). Новинка также быстро обрела успех: в первые два часа продаж компания Епифано получила 300 предзаказов инструмента, а в течение трех дней она продала более тысячи экземпляров.

По мнению предпринимательницы, своей популярностью The Lavish Lash обязана рекламе в соцсетях. Например, TikTok-блогерша Сара Бада (Sarah Bada) рассказала о преимуществах щипцов и сравнила их с дорогой альтернативой другого бренда. Видео набрало 74 тысячи просмотров, а положительные комментарии зрителей сделали щипцы бестселлером марки.

«Моя цель — сделать бренд доступным и представить его в бутиках, аптеках, супермаркетах и косметических интернет-ретейлерах», — сказала она в заключение.

Ранее в августе стало известно о других жителях Австралии, которые потеряли постоянную работу во время вспышки коронавируса и открыли собственный успешный бизнес. В марте 2020 года Данни Рицца (Danni Rizza) и Райан Петрик (Ryan Petryk) решили запустить линейку средств для искусственного загара. Паре удалось разбогатеть: в первый месяц продаж их выручка составила 30 тысяч долларов.