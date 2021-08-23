Ценности
 
Последние новости
Россия получила 18 миллиардов долларов от МВФ
Загитова удивила фанатов фото в обтягивающем боди
Wildberries похвастались результатами конфликта с Visa и Mastercard
Экономист призвал не верить словам политиков об отключении России от SWIFT
Россиянин умер в «Сапсане» по пути в Москву 
Определены главные музыкальные хиты 2003 года
Вильфанд назвал сроки усиления тепла в Москве
Российская школьница забралась на поезд ради селфи и получила мощный удар током
Афганские футболистки заявили об угрозе расправы со стороны талибов
Новости партнеров
Прослушать новость

Студентка бросила учебу и заработала миллионы рублей на искусственных ресницах

Австралийка Оливия Епифано запустила бизнес и разбогатела на продаже бьюти-товаров
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @oliviaepifano

Студентка из Австралии запустила бизнес по продаже бьюти-товаров для ресниц и разбогатела. Историю Оливии Епифано (Olivia Epifano) из Мельбурна приводит Daily Mail.

21-летняя героиня материала рассказала, что собиралась построить карьеру в маркетинге после окончания университета, однако два года назад бросила учебу ради развития собственной компании. Таким образом, девушка запустила производство многоразовых искусственных ресниц под брендом The Lavish Lash. Первая партия продукции была раскуплена за три дня, а через две недели после старта продаж Епифано заработала первые 100 тысяч долларов (7,5 миллиона рублей).

В августе австралийка изобрела новый товар — щипцы для завивки ресниц стоимостью 19,95 долларов (1,5 тысячи рублей). Новинка также быстро обрела успех: в первые два часа продаж компания Епифано получила 300 предзаказов инструмента, а в течение трех дней она продала более тысячи экземпляров.

Как Россия плакала по Михаилу Кругу и запускала «Фабрику звезд»
Читать

По мнению предпринимательницы, своей популярностью The Lavish Lash обязана рекламе в соцсетях. Например, TikTok-блогерша Сара Бада (Sarah Bada) рассказала о преимуществах щипцов и сравнила их с дорогой альтернативой другого бренда. Видео набрало 74 тысячи просмотров, а положительные комментарии зрителей сделали щипцы бестселлером марки.

«Моя цель — сделать бренд доступным и представить его в бутиках, аптеках, супермаркетах и косметических интернет-ретейлерах», — сказала она в заключение.

Ранее в августе стало известно о других жителях Австралии, которые потеряли постоянную работу во время вспышки коронавируса и открыли собственный успешный бизнес. В марте 2020 года Данни Рицца (Danni Rizza) и Райан Петрик (Ryan Petryk) решили запустить линейку средств для искусственного загара. Паре удалось разбогатеть: в первый месяц продаж их выручка составила 30 тысяч долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мать-одиночка пошла работать уборщицей и построила многомиллионный бизнес
Парень с девушкой потеряли работу в пандемию и стали миллионерами через месяц
Медсестра ушла с работы, открыла бизнес на последние деньги и стала миллионершей
Ценности
Ценности00:03 3 июня
Принцесса Диана

Властная красота.

Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
20:1417 августа

Парень потратил 610 тысяч рублей на внешность Кена и прославился в сети

19:3717 августа

Мать-одиночка пошла работать уборщицей и построила многомиллионный бизнес

18:3317 августа

Девушка захотела стать блондинкой и едва не лишилась волос в салоне красоты

Ценности00:0327 мая
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год

«Нам просто денег не хватает».

Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
17:3917 августа

Мадонна показала на видео роскошный праздник в честь своего 63-летия

16:3917 августа

Невеста заказала «торт мечты» и бросилась за новым в день свадьбы

15:3117 августа

Мать показала ребенка с волосами по всему телу и прославилась в сети

Ценности00:0117 мая
Бритни Спирс (в центре), 2002 год

Ниже пояса.

Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
14:3717 августа

Платье Глюкозы с разрезами на бедрах и декольте удивило фанатов

13:2317 августа

Цены «премиальных» суши Иды Галич возмутили ее фанатов

12:2217 августа

Девушка красилась в блондинку семь часов и вышла из салона с розовыми волосами

Россия
В Крыму отреагировали на планы Зеленского принять декларацию по полуострову
«Не хочу больше этого зоопарка»
Как сложились судьбы российских вундеркиндов
Стало известно о жестокости санитарок в доме престарелых под Москвой
Новые люди делают по-новому.
Съезд партии провели под музыку Штрауса
Упавший в Подмосковье самолет-амфибия попал на видео
Праздник со вкусом Арктики.
Как фестиваль в Териберке дал жару на Русском Севере
Стало известно о состоянии пилотов упавшего в Москву-реку самолета-амфибии
Все материалы
Мир
В Китае заявили об остановке распространения коронавируса в стране
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Филиппины одобрили применение российской вакцины «Спутник Лайт»
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Талибы отказались преследовать бежавшего президента Афганистана
Боевики ИГ убили пакистанского офицера на границе с Афганистаном
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
В ДНР объяснили отсутствие прогресса на переговорах по Донбассу
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Украина сообщила о гибели своего военнослужащего под обстрелом в Донбассе
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Названы причины блокировки украинского издания «Страна.ua»
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
Зеленский потребовал от Евросоюза гарантии энергетической безопасности
Все материалы
Экономика
Цена на нефть взлетела
Афганистан оказался под угрозой массового голода
Оказать услугу и гарантировать спрос.
В Москве бизнесу расширили возможности офсета
В «СберБанк Онлайн» появились картины русских кубофутуристов
Россия получила 18 миллиардов долларов от МВФ
Черная смерть.
Как разлив нефти в Новороссийском порту скажется на экологии
Все материалы
Силовые структуры
Россиянка решила задержать мужчину до приезда полицейских и задушила его бедрами
«Напугать так, чтобы домой уехали»
Зачем 15 лет назад прапорщик ФСБ и националисты взорвали Черкизовский рынок в Москве?
Российский судья заснул на заседании и попал на видео
Всех сбежавших из психбольницы в Бурятии осужденных задержали
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Погром в психбольнице в Бурятии попал на видео
«Самое секретное подразделение страны»
40 лет назад в СССР создали уникальный спецназ. За что его ненавидел Ельцин?
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Новый Хабиб анонсировал дату ближайшего боя в UFC и имя соперника
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Российские хоккеистки проиграли сборной Канады на чемпионате мира
Матч между «Ниццей» и «Марселем» окончательно остановлен
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
Фанаты напали на футболистов во время матча чемпионата Франции
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Как Россия подсела на «Фабрику звезд» и похоронила короля шансона
 
Встали на поток.
Как Россия оплакивала Михаила Круга, запускала «Фабрику звезд» и танцевала под «Дискотеку Авария»
Стадное чувство.
Почему курение, ожирение, счастье и зевота могут быть заразными
Греческая трагедия.
Как отпуск превращается в кошмар в новом триллере Netflix?
Все материалы
Интернет и СМИ
Мужчина нагрубил отказавшей в свидании девушке и попал на видео
Мужчина обнаружил неприятную находку в своем доме благодаря питомцу
Российский телеведущий высказался о «повредившемся в уме» Игоре Крутом
Парень неудачно пошутил про свою девушку и испортил отношения с возлюбленной
Все материалы
Ценности
Модель обругали за фото в мусульманской одежде на фоне событий в Афганистане
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Старшая сестра Кардашьян показала новую прическу на фото в бикини
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Девушка придумала способ не носить бюстгальтер под облегающей одеждой
Теодоро Нгема Обианг Манге«Просто счастливый человек»
Как сын африканского президента получил власть и растратил деньги страны на роскошь и женщин
Белла Хадид снялась в бикини марки Эмили Ратаковски и взволновала поклонников
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Повелитель женских сердец.
Как жил денди-авантюрист, соблазнивший половину Лондона и разбогатевший на дамских слабостях
Все материалы
Для УАЗов стало доступно управление со смартфона
Кастомизируй это! Самые интересные машины фестиваля Кастом Weekend
Кадиллаки, Волги, Москвичи и один невероятный ЕрАЗ
Правительство Саудовской Аравии стало акционером Pagani
Посмотрите на самые необычные «Лады» фестиваля «ЖиФест»
Эти машины даже не представляли, во что превратятся на пенсии
Geely Atlas Pro обзавелся новой версией в России и подешевел
«Семерку» BMW переехал танк. Что от неё осталось?
Когда траты на ремонт BMW превысили её цену, блогеры пошли за танком
Представлен быстрый родстер для российской полиции
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Горы и лес слышат тебя»
Как живет и во что верит один из самых малочисленных народов России
«Все делали, как я хотела»
Как традиционная кавказская свадьба изменилась под напором феминизма?
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Башкирии провели музыкальный флешмоб «День тысячи музыкантов»
Все материалы