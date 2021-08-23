Российские врачи потеряли доход за продвижение лекарств

На фоне пандемии коронавируса фармацевтические компании в прошлом году резко сократили траты на взаимодействие с медицинским сообществом в России. Об этом со ссылкой на совместное исследование профильных изданий «Фармацевтический вестник» и «Медицинский вестник» пишут «Ведомости».

Входящие в Ассоциацию иностранных фармпроизводителей (Association of International Pharmaceutical Manufacturers, AIPM) участники рынка потратили на эти цели 14,3 миллиарда рублей, что на 12 процентов меньше, чем год назад.

При этом непосредственно врачи потеряли значительно больший доход — c 3,9 миллиарда выплаты упали до 2,5 миллиарда. Речь идет о тех средствах, что платят за разного вида продвижение лекарств — выступления на встречах и конференциях, написание медицинских текстов, анализ данных и таких услуг, как «передача ценностей».

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Также деньги идут на гранты медицинским организациям и ассоциациям и участие врачей и организаций в исследованиях и разработках. В России именно последняя статья приносит больше всего расходов для фармкомпаний — 6,8 миллиарда по итогам 2020 года. Эти цифры остались практически неизменными, в 2019-м потрачено было 6,9 миллиарда рублей.

В изданиях предполагают, что снижение расходов именно на врачей связано с уходом лекций и конференций в онлайн-формат. Из-за отсутствия массовых мероприятий снизился объем «ценностей», которые бизнес передает медикам.

Данные о расходах на специалистов и организации фармпроизводители должны публиковать не позднее 30 июня каждого года. Врачи имеют право не раскрывать информацию о себе, и пользуются этой возможностью все чаще. Если в 2019 году такие сведения сообщили 6,2 тысячи человек, то в 2020-м — 5,6 тысячи. Это только треть от получателей денег.

В прошлом году наибольшую сумму российским врачам выделила американская компания Pfizer — 1,4 миллиарда рублей. Предыдущий лидер, немецкий Bayer, сократил расходы с 1,3 миллиарда до 940 миллионов рублей.

В середине августа правительство выделило более 46 миллиардов рублей на дальнейшие специальные соцвыплаты медикам, которые помогают больным COVID-19.