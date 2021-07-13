Провизор назвала два способа сэкономить на лекарствах

Провизор Булыгина назвала два способа сэкономить на лекарствах без вреда для здоровья

Эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина рассказала россиянам, как сэкономить на лекарствах. Специалист назвала два способа, которые помогут тратить на препараты меньше средств без вреда для здоровья, передает радио Sputnik.

Специалист объяснила, что придя в аптеку, следует попросить провизора озвучить все препараты с необходимым действующим веществом. Цены на них могут отличаться в разы, что поможет выбрать наиболее подходящее по стоимости лекарство.

Провизор обязан назвать из имеющегося в аптеке ассортимента сначала наиболее дешевый препарат, но обычно происходит наоборот. Булыгина призвала россиян требовать, чтобы в аптеке представили все препараты с нужным действующим веществом. Она отметила, что ценовая линейка лекарств различается не в копейках и не в рублях.

Кроме того, эксперт порекомендовала приобретать нужные лекарства против хронических заболеваний заранее, до возможного подорожания. «Если человек "хроник" и использует одни и те же препараты, которые нужны ему постоянно, то имеет смысл смотреть срок годности и покупать впрок», — отметила Булыгина.

Однако эта рекомендация актуальна только для тех препаратов от хронических заболеваний, которые уже выписал врач. Приобретать ненужные в данный омент лекарства с расчетом на будущее не стоит. «Если человек думает, что он может заболеть, и хочет купить лекарства заранее, то этого делать не надо. Чем вас будут лечить – это прерогатива врача, а протоколы лечения меняются очень быстро», — объяснила фармацевт.

Ранее сообщалось, что в России стали выпускать меньше лекарств. Производство упало почти на десять процентов: такая ситуация связана с разными факторами, включая падение доходов населения.