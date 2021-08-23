Дети нашли переплывшее Атлантический океан послание в бутылке

В Ирландии три брата нашли послание в бутылке, переплывшей Атлантический океан. Об этом сообщает Derry Now.

Родные братья Ойсин и Эоган О'Доэрти, а также их двоюродный брат

Одран О'Салливан гуляли на пирсе в ирландском графстве Керри, когда заметили среди камней бутылку. Мальчики попросили их родственника достать ее и открыть.

Оказалось, что автор послания — рыбак из Канады Крейг Дровер. «Эта бутылка была выброшена за борт судна Artic Eagle на величественных берегах Ньюфаундленда, Канада, во время ловли снежных крабов», — написал он в послании. Он также указал координаты судна в момент выброса бутылки и адрес электронной почты.

Бабушка мальчиков Кэтрин Макгеогеган рассказала, что они очень обрадовались, когда нашли послание. Их родственники написали письмо Дроверу, на что рыбак ответил, что он регулярно выбрасывает послания за борт и очень любит получать известия от людей, которые их находят. «Рад слышать о том, что ребята нашли мое послание в бутылке. Я бы сказал, что они были немного взволнованы, если не сказать больше. Хороший способ закончить каникулы. Удивительно, как далеко путешествуют эти бутылки», — добавил он.

Как пишет информационное агентство UPI, в 2018 году одну из бутылок Дровера обнаружил серфингист у берегов Испании.

Ранее две женщины нашли душераздирающее послание в бутылке на берегу Балтийского моря в польском городе Леба. В тексте отец обращался к умершей дочери.