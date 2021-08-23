Глава Башкирии помолился перед встречей с Путиным

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что перед встречей с президентом России Владимиром Путиным помолился, чтобы справиться с волнением. Об этом пишет РБК.

Один из участников чемпионата WorldSkills Russia («Молодые профессионалы») попросил главу республики дать совет, как не волноваться перед важными соревнованиями. В ответ Хабиров поделился историей о встрече с российским президентом. «Мы стоим на улице и ждем президента, и вот я вроде спокойный. И потом вижу — машины едут, такая кавалькада, всевозможные сигнальные огни», — сказал он.

В этот момент, по словам Хабирова, он почувствовал, что начинает волноваться. «Руки начинают трястись. Едет глава нашего государства, великий человек, которого ты очень уважаешь. Но я уже на тот момент придумал, это личное дело каждого, мне помогает молитва», — рассказал глава Башкирии.

Ранее американский лидер Джо Байден признался, что во время встречи с Путиным в полной мере осознал себя президентом. «Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой», — рассказал лидер США.