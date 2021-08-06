Президент России Владимир Путин похвалил башкирский мед. Об этом он заявил во время встречи с работниками и строителями завода «Цемикс», передает РИА Новости.

Глава государства, отвечая на вопрос о том, слышал ли он когда-нибудь о башкирском меде, отметил его хороший вкус. «Я сейчас публично, на камеру говорю, что это прекрасный продукт, всем рекомендую, я сам пробовал, очень доволен», — добавил президент.

Путин также подчеркнул, что Башкирия находится на втором месте среди регионов по объемам производства меда, а на первом — Приморский край. При этом он напомнил, что в прошлом году в России был принят закон о поддержке пчеловодства.

Ранее сообщалось, что в республике Башкортостан состоится национальный праздник меда «Бал байрамы». Мероприятие пройдет 19 августа в селе Имендяшево Гафурийского района.

