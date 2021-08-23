В Кремле оценили перспективы роста налогов из-за выплат пенсионерам

Выплаты военным и пенсионерам, которые ранее анонсировал президент России Владимир Путин, не потребуют роста налогов в стране, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отрицательно ответил на вопрос о перспективах роста налогов для восполнения потраченных средств, пишет ТАСС.

«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, чтобы не произошло то, о чем вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это абсолютная константа для кабинета министров», — сообщил представитель Кремля.

Как объяснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, финансирование выплат обеспечат за счет дополнительных доходов бюджета. О чем идет речь, не уточнялось. Сумма должна достичь 500 миллиардов рублей. По словам парламентария, сейчас нужно провести все нужные расчеты и проработать механизм, по которому эти выплаты будут производиться.

С предложением выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — по 15 тысяч рублей Владимир Путин выступил 22 августа. Он уточнил, что мера коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.