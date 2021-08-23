Врач раскрыла россиянкам опасность популярной косметической процедуры

Российский врач раскрыла опасные последствия популярной косметической процедуры. На эту тему Анна Русановская высказалась в эфире радио «Говорит Москва».

Офтальмолог объяснила, что наращивание ресниц может привести к проблемам со здоровьем. По ее словам, к ней нередко обращаются пациенты с воспалением глаз после указанной процедуры. Кроме того, у некоторых диагностируют повреждение роговицы.

«Такие последствия не приводят к полной слепоте, но все равно неприятно. Хотела быть красивой, а получила красный глаз», — пояснила доктор и добавила, что во время наращивания ресниц также может развиться аллергическая реакция на клей.

В июле мастер салона красоты назвала негативные последствия наращивания ресниц и испугала подписчиков. Блогерша с никнеймом @browlashbymina показала наращенные ресницы своей клиентки, которые запутались и склеились в пучки. «Такое наращивание может привести к выпадению собственных ресниц. Не стоит перебарщивать с объемом», — предупредила она.