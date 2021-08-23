Россиянку избили в Мексике за отказ пройти шаманский обряд

Жительницу Екатеринбурга избили в Мексике за отказ пройти шаманский обряд. На сторис в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в издании Znak.

На протяжении недели визажистка Рада Русских находилась на курорте в арендованном доме с друзьями и незнакомой семейной парой из Москвы. По ее словам, последние занимались шаманскими практиками и регулярно употребляли спиртное. В один из дней москвичи предложили Русских пройти некий ритуал, однако девушка отказалась.

Тогда они сочли, что Русских не уважает мексиканские традиции и напали на нее. «Шаманы решили меня убить. Ребята из Москвы сегодня сняли с меня туфли с железными набойками и толпой разбили мне голову, потом пинали в лицо. Я решила не драться, тогда я бы не могла быть жертвой», — рассказала россиянка. Затем, по словам Русских, ее оттащили за волосы к бассейну, чтобы утопить.

Друзьям удалось спасти героиню материала и доставить ее в больницу, где врачи наложили ей десять швов. Русских решила написать заявление в полицию, однако хозяйка съемного жилья заявила, что если на пороге ее дома появится полиция, то она подкинет наркотики всей компании.

«Мне не хотели зашивать голову без заявы, поэтому сошлись с врачами на том, что я напишу заяву, что не имею никаких претензий, и они согласились меня зашить за деньги», — завершила свой рассказ визажистка.

В июле подросток из религиозной индийской семьи умерла в результате домашнего насилия, спровоцированного отказом снять джинсы. Избиение произошло в северном штате Уттар-Прадеш в деревне Савреджи Харг. Мать 17-летней Нехи Пасван (Neha Paswan) рассказала, что ее дед и дядя насмерть избили девочку палками после спора из-за ее внешнего вида.