Участницу голой съемки в Дубае избили и изнасиловали на Украине

Одну из девушек, участвовавших в голой фотосессии на балконе отеля в Дубае, избили и изнасиловали на Украине. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам модели Натальи Чуприной, по возвращении из ОАЭ в Днепр она познакомилась с мужчиной, и во время их общения они затронули тему съемки в Дубае. В ходе диалога молодой человек упрекнул женщину в том, что она «занимается не тем». После этого злоумышленник избил и изнасиловал Чуприну.

Пострадавшая отметила, что мужчина был приятелем ее знакомых, который следил за историей в Дубае. Женщина добавила, что он соврал о своем семейном положении и месте работы. Кроме того, Чуприна подчеркнула, что насильник отнесся к ней так, «будто она ничего не стоит».

Информация о возбуждении уголовного дела пока не поступала.

В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились видеоролики и снимки обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позировали на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы.