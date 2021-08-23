Во втором квартале 2021 года россияне стали покупать меньше пива. Как сообщает РБК, розничные продажи напитка упали несмотря на жаркую погоду и чемпионат Европы по футболу, отдельные матчи которого проходили в России.

По подсчетам Росалкогольрегулирования (РАР), за второй квартал розничные продажи упали на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В реальном выражении были реализованы 172,6 миллиона декалитров пива против 175,9 миллиона декалитров годом ранее. Падение продаж было зафиксировано и в первом квартале.

Причем продажам не смогли помочь ни аномальная жара, которая летом фиксировалась в ряде регионов, ни матчи Евро. Хотя обычно крупные спортивные мероприятия, спонсорами которых выступают в том числе пивоваренные компании, способствуют росту продаж.

РАР подсчитало, что падение с января по март составило порядка 7 процентов (в сравнении с тем же периодом 2020-го). По мнению представителя AB InBev Efes, нынешние показатели объясняются эффектом низкой базы: лето 2020-го тоже было жарким, но тогда продажи стимулировались за счет режима самоизоляции.

Ранее в августе стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у пивоваренных компаний информацию о формировании цены и намерена изучить, есть ли на рынке признаки демпинга. Информация может собираться для формирования позиции относительно введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Введение МРЦ лоббирует Союз российских пивоваров (СРП, объединяет свыше 100 предприятий). Там предлагают установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в 110 рублей за литр, ПЭТ-упаковке — 90 рублей за литр, а при продаже в разлив — 85 рублей за литр. Однако ФАС пока скептически относится к идее МРЦ.