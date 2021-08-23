Недельный нелегальный рейв в Италии закончился одной смертью и рождением ребенка

Один человек погиб на шестидневном нелегальном рейве в Италии

В Италии прошел нелегальный недельный рейв, который закончился одной смертью и рождением ребенка. Об этом сообщает издание Mixmag.

Шестидневная вечеринка, которая проходила вблизи озера Меццано, собрала 10 тысяч посетителей. Один из них решил искупаться и утонул, еще четверо гостей оказались в больнице из-за передозировки наркотиками и алкоголем. Полиции удалось идентифицировать примерно две тысяч человек, присутствовавших на рейве.

По словам свидетелей, на мероприятии видели голодных и обезвоженных собак. Кроме того, утверждалось, что одна из посетительниц родила прямо во время вечеринки.

Активисты выразили обеспокоенность тем, что событие могло нанести серьезный ущерб экологии. Вице-президент экологической организации Fare Verde Сильвано Олми (Silvano Olmi) заявил, что на рейве было возведено шесть сцен, установлены тысячи палаток и домов на колесах. По мнению Олми, все это вместе с громкой музыкой могло напугать животных и негативно отразиться на местной природе.

Министр Лацио по вопросам здравоохранения Алессио Д'Амато (Alessio D’Amato) отметил, что рейв также мог повлиять на ситуацию с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что необходимо идентифицировать участников вечеринки и привлечь их к ответственности.