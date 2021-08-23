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Россиянка протаранила двери стриптиз-клуба в поисках мужа и попала на видео

В Кемерове женщина на машине протаранила двери стриптиз-клуба, где отдыхал ее муж
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Россиянка за рулем автомобиля протаранила двери стриптиз-клуба, в котором находился ее супруг. Инцидент произошел в Кемерове и попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Бушующий мир».

Уточняется, что в поисках мужа женщина пыталась зайти в заведение, но охрана ее не пустила. На кадрах видно, что она села в машину и несколько раз въехала в двери стриптиз-клуба.

В результате россиянка разбила не только вход в заведение, но и автомобиль.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser попытался въехать в клуб Jagger. Так, внедорожник преодолел лестницу и попытался протаранить вход в заведение, после чего спустился вниз и уехал. В результате инцидента были разбиты двери и витрины.

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