Амурский тигр убил работавшего на лесозаготовке россиянина

Амурский тигр напал на россиянина, работавшего на лесозаготовке в Нанайском районе Хабаровского края, и убил его. Об этом сообщили ТАСС в администрации села Маяк.

«Местный парень погиб, произошло все в лесном массиве в районе села Арсеньево, в 10-15 метрах от вагончика, где ночевали люди. Они заготавливали там лес», — сказали в администрации.

Мужчина вышел ночью из вагончика и пропал. Утром нашли его фонарик, тапки, одежду и кровь. Как сообщил источник, на месте также были тигриные следы и «следы волочения в лес».

На место происшествия выехали охотоведы.

Ранее в августе два тигра в индийском национальном парке Нагарахол, штат Карнатака, устроили драку на глазах у туриста. На записи видно, как два бенгальских тигра в джунглях подходят друг к другу и внезапно вступают в ожесточенную схватку.