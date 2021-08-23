Девушка показала свисающий на джинсы живот и стала объектом споров в сети

Бодипозитивная блогерша показала обвисший живот в откровенной одежде и стала объектом споров в сети. На ее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Джессика Блэр (Jessica Blair) регулярно публикует на своей странице ролики, посвященные моде и принятию своего тела. Так, на одном из видео она запечатлела себя на улице в красном кроп-топе с декольте и серых джинсах на бедрах. При этом на кадрах девушка специально продемонстрировала свисающий на джинсы живот. «Напоминаю, что для того, чтобы носить джинсы с низкой посадкой, необязательно иметь плоский живот. Посмотрите на меня — я не такая стройная, но все равно горячая, сексуальная и красивая», — высказалась она.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид Блэр в комментариях. Одни упрекнули блогершу в том, что ей не следует носить одежду, которая не подходит ее фигуре. «Чрезмерная уверенность в себе — это непривлекательно. Ты отрицаешь свою проблему», «Никто не боится полных людей, просто это несексуально. Мы не выбираем то, что нам нравится», «Ты меня пугаешь», «Твой образ вызывает во мне чувство дискомфорта», — высказывались они.

Другие, напротив, похвалили Блэр за смелость и борьбу со стереотипами о женской красоте. «Это самое значимое видео, которое я посмотрела», «Ты просто невероятная», «Мне нравится твоя энергетика! Ты отлично выглядишь», «Королева», «Мне бы такую уверенность!» — хвалили юзеры.

В мае блогерша показала живот после родов и вызвала отвращение у подписчиков. Николь Лэндри (Sarah Nicole Landry) родила четвертого ребенка и назвала это событие «своей самой тяжелой беременностью». Она поделилась в соцсети снимком, на котором позирует в бежевом бикини, демонстрируя обвисший живот со множеством растяжек. Лэндри отметила, что пользователи сети упрекали ее в том, что она ленится и не следит за фигурой.