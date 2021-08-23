Граймс с ножом в руке потребовала перестать спрашивать об Илоне Маске

Канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) выложила в своем TikTok-аккаунте видео, в котором потребовала перестать спрашивать о ее возлюбленном, основателе Tesla Илоне Маске.

33-летняя артистка попросила оставить ее в покое с просьбами прокомментировать фейковые новости о предпринимателе, а также заявила, что она не является представительницей Маска. На ролике она с ножом в руке гладит собаку-робота, в то время как на экране появляется текст: «Он горячий или собирается уничтожить нефтеперерабатывающую отрасль? Он горячий или собирается отправить первого человека на Марс? Он горячий или он пообещал 100 миллионов долларов изобретателю технологии улавливания углерода?»

Певица Граймс встречается с Маском с 2018 года. В мае прошлого года у них родился сын, которого они назвали X Æ A-XII. Это шестой ребенок бизнесмена и первенец артистки. По словам Граймс, X в имени — «неизвестная переменная», Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.