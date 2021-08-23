На Украине задержали американца в футболке с надписью Russia

В Одессе украинские полицейские задержали гражданина США, который прогуливался по городу в футболке с надписью Russia и изображением российского флага. Об этом сообщает Telegram-канал Odessa CityNews.

Американец оказался возмущен таким поведением местных правоохранителей по отношению к туристам. Он заявил, что «не сделал ничего плохого», и пообещал «связаться» с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Задержанный также назвал полицейских расистами, которым «не нравятся русские из-за политики». «Без России вы бы говорили на немецком, вам нравятся нацисты. Я не делал ничего плохого, просто гулял и был задержан полицией. Это и есть свобода на Украине?» — заключил он.

Ранее британский режиссер Терри Гиллиам после получения награды на Одесском международном кинофестивале поблагодарил Россию вместо Украины. После этого он признался, что запутался и «потерял связь с реальностью» из-за «особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы» в Одессе.