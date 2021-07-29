Музыкант обвинил Украину в «убийстве» русского языка

Лидер украинской музыкальной группы Green Grey Андрей Яценко обвинил власти Украины в «убийстве» русского языка. Об этом он рассказал в интервью порталу «Страна.ua».

Яценко высказал предположение, почему его группе могли запретить выступать на концерте ко Дню независимости Украины. «У меня есть информация, что топовые украинские артисты шантажировали офис президента тем, что они не будут выступать на одной сцене с русскоязычными артистами. То есть нами. Информация из очень достоверного источника», — сообщил он.

Материалы по теме Нет слов В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия?

Музыкант обратил внимание на то, что на русском языке «разговаривает весь мир», и подчеркнул, что украинский язык никогда не сможет достичь подобного статуса. Яценко заявил, что русский язык целенаправленно «убивают» на Украине и раскритиковал власти страны за их политику, сравнив ее с действиями нацистов в Германии.

«Если на такое не реагировать, то еще пять-шесть таких вот Дней независимости, и мы скоро получим в Украине документ о русскоговорящем человеке, куда мы можем со своим русским языком ходить, а куда не можем. Это будет как паспорт евреев», — заключил он.

Ранее Яценко сообщил, что группе Green Gray запретили выступать на Дне независимости Украины из-за песен на русском языке. Он назвал коллектив «одним из самых титулованных» в стране и обвинил украинские власти в намерении стереть группу из истории.