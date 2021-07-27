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Green Gray запретили выступать на Дне независимости Украины из-за русских песен

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Фото: страница Green Grey на Facebook

Рок-группе Green Gray запретили выступать на Дне независимости Украины из-за песен на русском языке. Об этом гитарист коллектива Андрей Яценко сообщил в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, в мае музыканты получили приглашение на большой праздничный концерт. Организаторы пояснили, что на нем выступят 30 легендарных групп. Green Gray начали готовиться к шоу, обсуждать сценарий выступления с режиссером и разбирать технические детали со специалистами в сфере менеджмента.

«И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни разных наград, среди них — две МТV Music Awards! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим!» — напомнил Яценко.

Он заявил, что группу Green Gray хотят стереть из истории. По словам музыканта, коллектив можно считать стопроцентно украинским продуктом.

Ранее стало известно, что украинская рэперша Alyona Alyona отказалась сотрудничать с музыкантами из России из-за нападок националистов. Артистку раскритиковали из-за дуэта с группой «Каста», которая в 2015 году выступила в Крыму. Alyona Alyona объяснила, что участники «Касты» оппозиционно настроены к нынешней российской власти, однако в итоге решила окончательно отказаться от совместных работ с артистами из России, вне зависимости от их политических взглядов.

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