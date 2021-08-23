Биохимик назвала признаки непригодной воды из-под крана

Эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова назвала признаки непригодной воды из-под крана. Слова специалиста передает агенстство «Прайм».

Так, основными признаками некачественной воды считаются запах хлорки или испорченных продуктов, образование ржавчины на чайнике, стиральной и посудомоечной машинах. Пятна серого цвета на вымытой посуде могут быть признаком наличия сероводорода в воде.

«По данным Роспотребнадзора, в 2020 году более 85 процентов источников водоснабжения в России соответствуют санитарным нормам. Однако в регионах все чаще жалуются на "ржавую" воду из-под крана, ее неприятный запах и вкус», — сказала Кулешова.

Лучшим способом проверить качество воды биохимик назвала химический анализ. Он покажет характерные для региона опасные компоненты, содержащиеся в водопроводной воде.

В январе 2021 года в водопроводной воде города Симферополя обнаружили повышенное содержание аммиака. Пробы взяли после жалоб местных жителей на неприятный запах воды из-под крана. Позже выяснилось, что содержание вещества пришло в норму.

