В питьевой воде в российском городе нашли ртуть и свинец

В столице Республики Башкортостан опубликовали отчет местного водоканала о качестве питьевой водопроводной воды. Содержание большинства веществ не превысило допустимые значения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Исследование проб проводили в Уфе с 1 января по 30 июня 2021 года. В воде нашли 18 неорганических веществ, включая железо, марганец, ртуть и свинец. В воде российского города также выявили 11 органических веществ, включая фенол и формальдегид.

В пробах не нашли микробиологические и паразитологические значения. Что касается показателя жесткости, то значение варьировалось от 3,2 до 8 градусов. В норме показатель не должен превышать 7 градусов.

В январе 2021 года в водопроводной воде города Симферополя обнаружили повышенное содержание аммиака. Пробы взяли после жалоб местных жителей на неприятный запах воды из-под крана. Позже выяснилось, что содержание вещества пришло в норму.