В России турецкий Bayraktar TB2 назвали легкой целью

Турецкий ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2 является легкой целью для российских зенитных ракетных комплексов, заявил РИА Новости генеральный конструктор, заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов.

«Bayraktar, вообще говоря, типовая цель для зенитного ракетного комплекса. Это большая цель, фактически самолет массой 650 килограммов», — сказал специалист.

Созинов назвал турецкий БПЛА «весьма уязвимым, так как он летает достаточно медленно». По его словам, нет никакой проблемы в том, чтобы своевременно «увидеть» и поразить Bayraktar TB2.

В июле Defense Express сообщило, что Bayraktar TB2 Военно-морских сил Украины, которые были куплены у Турции для сдерживания «российской угрозы» в Черном и Азовском морях, оказались «продвинутыми».

В том же месяце украинское агентство сообщило, что Bayraktar TB2 планируется применять для мониторинга надводной обстановки и наведения ракет берегового комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», а также «для поражения малых и средних кораблей Черноморского флота России».