Турецкие беспилотники оснастят украинскими двигателями

Специализирующаяся на производстве беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) Bayraktar турецкая компания Baykar Makina заинтересовалась двигателями украинского производства. Об этом заявил генеральный директор компании Халюк Байрактар, пишет «Страна.ua».

По его словам, в Турции уже давно обратили внимание на украинские технологии, и с 2018 года между двумя странами ведется полномасштабное сотрудничество в сфере военной промышленности. Он подчеркнул, что сейчас украинскими двигателями оснащены турецкие БПЛА нового поколения Akinci, однако в будущем планируется встраивать их во всю продукцию компании, в том числе, в самые модернизированные модели.

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«Мы уверены в том, что усилиями наших ученых, турецких и украинских, мы выйдем на новые горизонты по производству качественных беспилотных летательных аппаратов», — заявил Байрактар.

15 июля Военно-морские силы (ВМС) Украины получили первый турецкий беспилотный комплекс Bayraktar TB2. В месте базирования вооружений ВМС Украины были произведены его финальные испытания. Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что комплекс будет применяться для наблюдения и прикрытия побережья и акваторий Черного и Азовского морей.

О поставке турецких БПЛА для ВМС президент Украины Владимир Зеленский объявил в начале июля. По его словам, украинские специалисты уже завершили обучение по управлению Bayraktar TB2 в Турции. Он также отметил, что до 2023 года Турция построит Украине современный корвет.