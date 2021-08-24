Байден встал на одно колено перед баскетболистками и вызвал смех

Президент США Джо Байден преклонил колено на встрече с американскими игроками клуба женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Сиэтл Шторм». Видео момента опубликовано в Telegram-канале Russia Today.

На кадрах видно, как Байден встает на одно колено для совместного фото со спортсменками. Жест президента вызвал смех и удивление среди журналистов и членов команды. Никто не последовал его примеру.

Преклоненное колено — знак солидарности с движением Black Lives Matter (BLM), которое стало популярным после громких протестов в США из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Участники BLM требовали системных изменений и считают, что смерть Флойда связана с расистскими предубеждениями в обществе.

В июле 2020 года Байден в статусе кандидата от Демократической партии на выборах президента США преклонил колено в знак солидарности с американскими протестующими. Кадры были сделаны во время визита политика в свой родной город Скрантон штата Пенсильвания.